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В Костанае пьяный водитель протаранил остановку

ДТП, полиция, Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:27 Фото:Zakon.kz
В ночь с 22 на 23 марта в Костанае пьяный водитель въехал в автобусную остановку. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан патрульными полицейскими, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении ул. Маяковского – Хакимжановой. Водитель автомобиля Mercedes при развороте не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в автобусную остановку.

"Установлено, что он, будучи лишенным права управления, сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения", – сообщают в ДП Костанайской области.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

Ранее в Астане пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудника полиции, протащил его по дороге около 30 метров.

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