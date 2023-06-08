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От горящего на трассе большегруза огонь перекинулся на Нацпарк Баянаул в Павлодарской области

От горящего на трассе большегруза огонь перекинулся на Нацпарк Баянаул в Павлодарской области Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
На трассе Павлодарской области загорелся КамАЗ, пламя от которого перекинулось на расположенный рядом Баянаульский национальный парк, сообщает Zakon.kz.

7 июня в 16:39 на пульт "112" поступило сообщение о горящем КамАЗе на трассе Баянаул-Караганда. Об этом сообщает Pavlodarnews со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Павлодарской области.

"Произошло загорание кабины грузового автомобиля с переходом огня на территорию Баянаульского государственного Национального парка. Выехали 4 сотрудника и одна пожарная машина. Дополнительно привлекалась пожарная техника нацпарка". Пресс-служба ДЧС региона

В национальном парке пострадали 0,22 гектара: горели деревья и сухая трава. Причины возгорания и причиненный ущерб будут установлены позднее.

Этим же днем, 7 июня, в Астане случился взрыв, который испугал жителей столицы. Как рассказали в ДЧС, произошел хлопок газа в кафе. Пожар распространился на площади 60 кв.м.

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Мария Мельникова
Баянаульский район Павлодарская область
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