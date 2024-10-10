Самовольно построенные турбазы снесут в Баянауле

В Баянаульском национальном парке выявили многочисленные нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание pavlodarnews.kz, прокурорская проверка установила факты незаконного захвата земель, строительства и предоставления участков без конкурса.

"В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель – четыре участка площадью 1,9 га – и сносу четырех самовольных построек. Кроме того, по протесту прокурора Комитет лесного хозяйства работает над утверждением тарифов за предоставление мест для размещения туробъектов", – говорится в органе надзора.

Отмечается, что самовольно построенные объекты пойдут под снос.

Как уточняется, порядка 70 домов отдыха, кафе и ресторанов в регионе освободили от уплаты за арендуемые земельные участки. В этой связи Баянаульский нацпарк ежегодно недополучает порядка 230 млн тенге, которые можно было бы направить на природоохранные мероприятия и зарплаты работников.

Ранее сообщалось, что в Баянаульском национальном природном парке встревожены нашествием каракуртов.