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Самовольно построенные турбазы снесут в Баянауле

Баянауыл, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 19:33 Фото: wikimedia/Almaz Tleuliyev
В Баянаульском национальном парке выявили многочисленные нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание pavlodarnews.kz, прокурорская проверка установила факты незаконного захвата земель, строительства и предоставления участков без конкурса. 

"В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель – четыре участка площадью 1,9 га – и сносу четырех самовольных построек. Кроме того, по протесту прокурора Комитет лесного хозяйства работает над утверждением тарифов за предоставление мест для размещения туробъектов", – говорится в органе надзора.

Отмечается, что самовольно построенные объекты пойдут под снос.

Как уточняется, порядка 70 домов отдыха, кафе и ресторанов в регионе освободили от уплаты за арендуемые земельные участки. В этой связи Баянаульский нацпарк ежегодно недополучает порядка 230 млн тенге, которые можно было бы направить на природоохранные мероприятия и зарплаты работников.

Ранее сообщалось, что в Баянаульском национальном природном парке встревожены нашествием каракуртов.

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