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"Вест Хэм" выиграл Лигу конференций

"Вест Хэм" выиграл Лигу конференций Фото: Тwitter/WestHam
Английский "Вест Хэм Юнайтед" одержал победу над итальянской "Фиорентиной" в финальном матче Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 8 июня в финальной игре Лиги конференций на стадионе "Синобо Стэдиум" в Праге встретились англичане из "Вест Хэм" и итальянцы из "Фиорентины".

Первый гол игры случился только на 62-й минуте игры. Пенальти забил английский полузащитник Саид Бенрахма. Ответили итальянцы на 67-й минуте и сравняли счет благодаря хавбеку Джакомо Бонавентура. Итоговый мяч игры забил в ворота итальянцев полузащитник Джеррод Боуэн.

Таким образом встреча закончилась со счетом 2:1. "Вест Хэм" впервые в истории выиграл Лигу конференций. Клуб становился обладателем Кубка обладателей кубков, а также Кубка Интертото.


Ранее стало известно, что воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев, который 10 лет назад в составе юношеской команды России стал чемпионом Европы, получил казахстанское гражданство и вызов в национальную сборную Казахстана.

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Мария Мельникова
Евросоюз Великобритания Италия
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