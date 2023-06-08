Школьница сбежала из дома в Шымкенте и добралась на автобусе до Астаны

Пропавшую в Шымкенте 14-летнюю девочку нашли волонтеры на автобусном вокзале Астаны, куда она самостоятельно приехала, сбежав из дома, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже 14-летней школьницы появилось 5 июня. В тот день подросток поругалась с родителями и убежала из дома. После пропажи ребенка родители обратились в полицию. К поискам девочки подключились волонтеры, пишет Otyrar.

У школьницы были с собой деньги и она отправилась на автобусе в столицу. Об этом девочка сама рассказала в переписке подруге, которая и обратилась с этой информацией к волонтерам.

"Она переписывалась с одной девочкой по телеграмму, и та девочка рассказала, что вот она сейчас в Караганде и направляется в Астану. Мы позвонили ребятам нашим, они поехали на автовокзал, разделились на 3 локации и встретили Арайлым. Она была заплаканная вся. Говорила волонтерам: "Я лучше пойду в детский дом в Астане, чем назад домой"". Людмила Герасимова, руководитель волонтерского движения по поиску пропавших людей Lider

Волонтер отмечает, что домашней обстановки семьи они не знают, но надеются, что дома у ребенка все в порядке.

"Волонтеры вызвали полицию, они еще хотели наручники надеть на нее. Ребята сказали: "Вы, что это же ребенок". В общем ее забрали в РОВД. Девочке нужна психологическая помощь", – заключила волонтер.

Как позднее изданию рассказал отец девочки, она в целости и сохранности. В момент беседы с журналистами школьница возвращалась из Астаны в родной Шымкент.

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