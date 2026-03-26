Российская балерина-школьница сбежала ночью за конфетами

11-летняя балерина из Санкт-Петербурга поздней ночью 24 марта сбежала в одиночку из дома в магазин, чтобы купить себе сладости, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО на своей странице "ВКонтакте", в 02:20 наряд Росгвардии прибыл к сетевому круглосуточному супермаркету в Пассаже на Невском проспекте, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что работники торговой точки волновались за безопасность девочки, которая поздней ночью без сопровождения взрослых пришла в магазин и купила себе различные сладости.

"По дороге в отдел девочка, крепко сжимая пакет со своими покупками, рассказала росгвардейцам, что занимается балетом, из-за чего ей строго-настрого запретили есть сладкое. Однако она не смирилась с этим и, дождавшись, когда мама уснет, взяла ее банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей", – говорится в сообщении.

Наряд Росгвардии передали школьницу полицейским, после чего правоохранители смогли связаться с ее матерью и сообщить ей о произошедшем, а также о местонахождении ее ребенка. Женщина, для которой эти известия стали шоком, сразу же приехала в отдел полиции, где ей благополучно передали дочку вместе с купленными ею заветными сладостями.

