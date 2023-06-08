Односельчанина убил и пытался сжечь житель ЗКО

Житель села Жана Омир Теректинского района Западно-Казахстанской области задержан поп подозрению в жестоком убийстве односельчанина. Мужчина зарезал и затем сжег тело, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, в селе Жана Омир региона произошел ужасающий случай. Во время распития спиртного между односельчанами произошла ссора. Во время разборки один мужчина ударил другого ножом, передает AstanaTV.

Пострадавший мужчина скончался на месте. После чего сосед попытался сжечь его тело, а после останки спрятал в кустах собственного двора. При этом, как отмечают в полиции, в показаниях подозреваемый так и не смог рассказать что стало причиной убийства.

"Для скрытия своих преступных деяний, подозреваемый пытался избавиться от тела, путём его поджога. Однако частично оно только прогорело. По данному факту было возбуждено дело по статье 99, части 1 УК РК. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания". Нурлан Бисенов, заместитель начальника управления криминальной полиции ДП ЗКО

Бисенов отметил, что в преступлении задержанный признался во время допроса. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Туркестанской области вынесли приговор жителю села Жыланды Тюлькубасского района. Мужчину приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство односельчанина. Как сказано в материалах дела, осужденный сломал жертве восемь ребер, отрубил ему голову и руку топором.

