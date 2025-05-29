Мужчина из-за ревности убил жену в ЗКО
Фото: Zakon.kz
Жуткое убийство произошло 27 мая 2025 года в Теректинском районе ЗКО. Мужчина жестоко расправился с супругой, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщили в региональном департаменте полиции, конфликт между супругами произошел на почве ревности.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ДП ЗКО.
По неподтвержденной официально информации, женщина была зарезана.
Известно, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. У супругов остались трое детей школьного возраста.
Ранее в Павлодаре упреки старшего брата в нетрудоустроенности младшего закончились поножовщиной. Суд вынес приговор по факту убийства.
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