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Черное море окрасилось в ядовито-зеленый цвет у берегов Анапы

Черное море окрасилось в ядовито-зеленый цвет у берегов Анапы Фото: скриншот с видео
Жители российского города Анапа пожаловались на ядовито-зеленый цвет Черного моря, сообщает Zakon.kz.

У берегов российского курортного города Анапа Черное море стало ярко-зеленым. Это взволновало жителей и отдыхающих туристов побережья, передает Рен-ТВ.

Причиной изменения цвета воды моря стало цветение кладофоры — вида водорослей, которые оккупируют курорт летом. Обычно сезон цветения начинается в июле, но в этом году море стало зеленым на месяц раньше.

Специалисты связывают такое явление с повышением температуры вод Черного моря, отмечает издание.

Тем временем в Актау власти объявили режим ЧС на побережье Каспия. Чрезвычайная ситуация природного характера начала действовать в регионе с 15:00 7 июня. Причиной стало обмеление Каспийского моря. Специалисты будут изучать причины и способы борьбы с проблемой.

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