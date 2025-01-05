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Мир

Обширные пятна мазута и нефтяные пленки обнаружили у берегов Анапы

мазутные пятна вновь нашли в Анапе, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 23:47 Фото: скриншот видео
Оперштаб Краснодарского края заявил о том, что найдены обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль песчаных пляжей Анапы, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, в облете участвовали в том числе помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина.

"Осмотрели территорию от Малого Утриша до поселка Витязево. Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии", – говорится в сообщении в Telegram.

Как уточняется, сохраняется угроза повторных выбросов на берег. На основе облета будут проведены дополнительный контроль береговой полосы и распределение людей и техники по уборке пляжей.

Ранее сообщалось, что повторный выброс мазута обнаружили на побережье Черного моря.

Отметим, что 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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