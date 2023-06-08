Суд постановил снизить тарифы на тепло в Шымкенте

Апелляционная коллегия суда в Шымкенте постановила предприятию "Куатжылуорталык-3" снизить установленный тариф на тепло более чем на 40%, сообщает Zakon.kz.

Коммунальное предприятие "Куатжылуорталык-3", поставляющее теплоэнергию в Шымкенте, обязано снизить стоимость услуг для потребителей. Такое решение вынесла коллегия судей областного суда Шымкента.

По решению суда стоимость тепла для жителей мегаполиса будет снижена примерно на 40 тенге. Это 41,34% от нынешней стоимости услуг предприятия, пишет Vera.

Ранее приказ о снижении тарифа для потребителей вынесла антимонопольная служба города. В ведомстве объяснили, что "Куатжылуорталык-3" получал из бюджета субсидии на траты, средства на которые и так были заложены в тарифе для населения. По данным антимонопольного ведомства, необоснованный доход предприятия за три года составил 2,8 млрд тенге. Эту сумму предприятие и должно вернуть потребителям.

Тепловики не согласились с таким решением антимонопольной службы и обратились с иском в суд, где пытались оспорить принятое решение от антимонопольного ведомства. Но суд принял решение в пользу снижения тарифов. Тогда руководство предприятия "Куатжылуорталык-3" подало апелляционную жалобу. Но в областном суде предприятию также отказали.

Ранее в Петропавловске поставщику газа в дома горожан отказали в повышении тарифов для населения. Оказалось, что горгаз обратился в антимонопольную службу с неполным пакетом документов.