Токаев освободил от должности вице-министра обороны Мухамеджана Таласова
Как сообщили 28 декабря в пресс-службе Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности вице-министра обороны Мухамеджана Таласова.
Мухамеджан Таласов родился в 1967 году. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище (1989), Казахскую государственную юридическую академию (2001), Центрально-Азиатский университет (2006), высшие академические курсы при Национальном университете обороны (2013), Национальный университет обороны (2018).
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Начинал карьеру инженером технадзора и капремонта при КЭО общевойсковой армии, с 1992 по 2001 годы работал главным инженером, заместителем начальника, начальником КЭЧ. В 2001-2002 руководил эксплуатационным управлением ГУ строительства и расквартирования войск МО РК, в 2002-2003 был заместителем начальника ГУ материально-технического снабжения ВС РК, в 2003-2004 – начальником КЭС Управления командующего войсками Регионального командования "Восток".
Впоследствии занимал следующие должности:
- заместитель начальника, начальник финансово-хозяйственного управления Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2004-2007);
- начальник управления тыла Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (2007-2008);
- заместитель по тылу командующего войсками Регионального командования "Юг" (2009-2010);
- начальник тыла ВС РК (2010-2013);
- заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2013-2017);
- заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2019);
- заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (2019-2020).
Должность заместителя Министра обороны РК занимал с 19 октября 2020 года.
Это уже третье решение об освобождении от должности высокопоставленного чиновника, принятое Касым-Жомартом Токаевым 28 декабря. Ранее президент освободил от должностей замуправляющего делами президента Ерлана Оразбая и замминистра внутренних дел Кайрата Сунтаева.