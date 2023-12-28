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Законодательство РК

Токаев освободил от должности вице-министра обороны Мухамеджана Таласова

Мухамеджана Таласова освободили от должности замминистра обороны Фото: gov.kz
Распоряжением главы государства Мухамеджан Кадиржанович Таласов освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 28 декабря в пресс-службе Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности вице-министра обороны Мухамеджана Таласова.

Мухамеджан Таласов родился в 1967 году. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище (1989), Казахскую государственную юридическую академию (2001), Центрально-Азиатский университет (2006), высшие академические курсы при Национальном университете обороны (2013), Национальный университет обороны (2018).

Мухамеджан Таласов

Фото: gov.kz

Начинал карьеру инженером технадзора и капремонта при КЭО общевойсковой армии, с 1992 по 2001 годы работал главным инженером, заместителем начальника, начальником КЭЧ. В 2001-2002 руководил эксплуатационным управлением ГУ строительства и расквартирования войск МО РК, в 2002-2003 был заместителем начальника ГУ материально-технического снабжения ВС РК, в 2003-2004 – начальником КЭС Управления командующего войсками Регионального командования "Восток".

Впоследствии занимал следующие должности:

  • заместитель начальника, начальник финансово-хозяйственного управления Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2004-2007);
  • начальник управления тыла Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (2007-2008);
  • заместитель по тылу командующего войсками Регионального командования "Юг" (2009-2010);
  • начальник тыла ВС РК (2010-2013);
  • заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2013-2017);
  • заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2019);
  • заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (2019-2020).

Должность заместителя Министра обороны РК занимал с 19 октября 2020 года.

Это уже третье решение об освобождении от должности высокопоставленного чиновника, принятое Касым-Жомартом Токаевым 28 декабря. Ранее президент освободил от должностей замуправляющего делами президента Ерлана Оразбая и замминистра внутренних дел Кайрата Сунтаева.

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МО РК Токаев Касым-Жомарт
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