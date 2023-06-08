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Законодательство РК

Антикор раскрыл подробности задержания экс-мажилисмена Альтаева

Антикор подробности задержания Нуржана Альтаева Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
7 июня 2023 года сотрудники Антикоррупционной службы задержали экс-вице-министра Нуржана Альтаева по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Отмечено, что расследование продолжается, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении также сказано, что Нуржана Альтаева подозревают в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом Мажилиса Парламента РК, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

"Занимая ответственные государственные должности в период 2018-2020 годы, он, действуя в интересах Аблая Мырзахметова, способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство".Пресс-служба Антикора РК

Нуржан Альтаев водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны.

Расследование продолжается.

"Согласно требованиям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в заключении.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

7 июня 2023 года в социальных сетях появилась информация о задержании бывшего депутата Мажилиса Парламента Казахстана Нуржана Альтаева. В пресс-службе Антикоррупционной службы подтвердили сообщения.

О задержании за крупную взятку экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова стало известно 10 мая 2023 года.

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13 мая 2023 года суд Астаны назначил Аблаю Мырзахметову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

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