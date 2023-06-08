Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Актриса из сериала "Закрытая школа" выходит замуж

Актриса из сериала «Закрытая школа» выходит замуж Фото: Instagram/luiza.gabriela.brovina
20-летняя звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж за музыканта Никиту Макарова, сообщает Zakon.kz.

Бровина получила предложение руки и сердца от блогера, начинающего музыканта Никиты Макарова, известного под псевдонимом Sintilinti. Она ответила согласием. Видео помолвки появилось на ее странице в TikTok.

@luiza.gabriela.brovina

Все уже в тг luizagabrialaaa 🥹

♬ оригинальный звук - ✨Gabi✨

Макаров и Бровина познакомились больше года назад во время участия в совместном проекте.

Актриса из сериала

Фото: Instagram/luiza.gabriela.brovina

Комментаторы по сей день остаются в недоумении, как девочка из популярного сериала так быстро выросла:

  • Для меня она не выросла еще.
  • Как быстро растут чужие дети. А вроде недавно "Закрытую школу" смотрели.
  • Она для меня остается маленькой Надюшей.
  • Я смотрела "Завтрак у папы", когда он вышел.

Луиза-Габриэла Бровина родилась 8 марта 2003 года. За свою актерскую карьеру она снялась в 37 фильмах. Самыми популярными из картин с ее участием остаются сериал "Закрытая школа" и фильм "Завтрак у папы".

В мае 2023 года другой актер из знаменитого сериала про школу стал отцом в третий раз.

Читайте также

Поклонники раскрыли тайну известного казахстанского блогера

Кайрат Нуртас посвятил стих сыну

Ангелина Лукас показала самого дорогого человека и обратилась к хейтерам

Карина Мусабаева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton и бесценная вода
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton, бесценная вода
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления