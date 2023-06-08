Актриса из сериала "Закрытая школа" выходит замуж
Бровина получила предложение руки и сердца от блогера, начинающего музыканта Никиты Макарова, известного под псевдонимом Sintilinti. Она ответила согласием. Видео помолвки появилось на ее странице в TikTok.
@luiza.gabriela.brovina
Все уже в тг luizagabrialaaa 🥹♬ оригинальный звук - ✨Gabi✨
Макаров и Бровина познакомились больше года назад во время участия в совместном проекте.
Фото: Instagram/luiza.gabriela.brovina
Комментаторы по сей день остаются в недоумении, как девочка из популярного сериала так быстро выросла:
- Для меня она не выросла еще.
- Как быстро растут чужие дети. А вроде недавно "Закрытую школу" смотрели.
- Она для меня остается маленькой Надюшей.
- Я смотрела "Завтрак у папы", когда он вышел.
Луиза-Габриэла Бровина родилась 8 марта 2003 года. За свою актерскую карьеру она снялась в 37 фильмах. Самыми популярными из картин с ее участием остаются сериал "Закрытая школа" и фильм "Завтрак у папы".
В мае 2023 года другой актер из знаменитого сериала про школу стал отцом в третий раз.