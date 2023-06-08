Актриса из сериала "Закрытая школа" выходит замуж

20-летняя звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж за музыканта Никиту Макарова, сообщает Zakon.kz.

Бровина получила предложение руки и сердца от блогера, начинающего музыканта Никиты Макарова, известного под псевдонимом Sintilinti. Она ответила согласием. Видео помолвки появилось на ее странице в TikTok.

Макаров и Бровина познакомились больше года назад во время участия в совместном проекте.

Фото: Instagram/luiza.gabriela.brovina

Комментаторы по сей день остаются в недоумении, как девочка из популярного сериала так быстро выросла:

Для меня она не выросла еще.

Как быстро растут чужие дети. А вроде недавно "Закрытую школу" смотрели.

Она для меня остается маленькой Надюшей.

Я смотрела "Завтрак у папы", когда он вышел.

Луиза-Габриэла Бровина родилась 8 марта 2003 года. За свою актерскую карьеру она снялась в 37 фильмах. Самыми популярными из картин с ее участием остаются сериал "Закрытая школа" и фильм "Завтрак у папы".

В мае 2023 года другой актер из знаменитого сериала про школу стал отцом в третий раз.