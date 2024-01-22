Актриса Фариза Ескермес выходит замуж

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, улетевшая с возлюбленным на Мальдивские острова, выходит замуж, сообщает Zakon.kz.

Об этом счастливая невеста рассказала на своей странице в Instagram сегодня, 22 января 2024 года. Актриса похвасталась "новыми бриллиантами" и уточнила, что предложение руки и сердца ей сделали накануне, 21 января.

"Я сказала "Да" самому доброму, прекрасному человеку! Этот вечер я запомню навсегда… Остров был наш, Индийский океан, невероятное звездное небо, лучший мужчина рядом, безумно вкусный ужин и новые бриллианты", – написала окрыленная Фариза Ескермес.

Также актриса поделилась шуточным видео с женихом.

"Встрял ты Андрбай. Мы с ним настоящие друзья, партнеры. 24/7 смеемся, балдеем", – подчеркнула Фариза Ескермес под роликом.

19 января 2024 года стало известно, что 20-летняя "Мисс Вселенная Казахстан" выходит замуж. Подробности здесь.