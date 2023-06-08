Новый депутат Сената принесла присягу

Новый депутат Асем Рахметова принесла присягу на пленарном заседании Сената 8 июня. Она заняла освободившееся место, сообщает Zakon.kz.

Асем Рахметова родом из Северо-Казахстанской области. Возглавляла областную ТРК, работала редактором телеканалов, а также занималась внутренней политикой в регионе. Последние полгода была председателем филиала партии Amanat в СКО.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата". Асем Рахметова

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