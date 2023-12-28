Бибигуль Аккужина принесла присягу депутата Сената

Вновь избранная депутатом Сената Бибигуль Аккужина на пленарном заседании палаты 28 декабря 2023 года принесла присягу народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что 20 декабря в Костанайской области были проведены выборы депутата Сената вместо выбывшего.

Маулен Ашимбаев добавил, что депутатом Сената Парламента РК от Костанайской области была избрана Аккужина Бибигуль Беркутовна на срок полномочий депутатов Сената Парламента РК, избранных 14 января 2023 года.

Он же отметил, что, согласно конституционным нормам, вновь избранный депутат приносит присягу на заседании палаты.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – зачитала Бибигуль Аккужина.

Ее избрали в состав постоянного комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

В завершение Маулен Ашимбаев пожелал ей больших успехов в депутатской деятельности и выразил надежду, что Бибигуль Аккужина будет продуктивно трудиться на благо интересов Казахстана.

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Ранее в ЦИК сообщили, что в голосовании из 264 депутатов маслихатов Костанайской области приняли участие 253 депутата, или 95,83%. В избирательный бюллетень были включены три кандидата в депутаты Сената. В итоге за кандидатуру Бибигуль Аккужинову было подано 193 голоса выборщиков, принявших участие в голосовании.