Мажилис согласовал кандидатуру Дуйсеновой на должность вице-премьера

Сегодня, 8 июня 2023 года, на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Дуйсеновой Тамары Босымбековны для назначения на должность заместителя премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со ст. 22-1 Конституционного закона РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

"По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Дуйсеновой Тамары Босымбековны для назначения на должность заместителя премьер-министра РК", – говорится в сообщении Мажилиса Парламента РК.

На этом посту она сменила Алтая Кульгинова, которого ранее глава государства освободил от должности.

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Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Сарыагашском районе Туркестанской области. Окончила в 1987 году Ташкентский институт народного хозяйства (инженер-экономист).

Трудовую деятельность начала в 1988 году с должности учительницы информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области). В разные годы работала министром здравоохранения и социального развития РК (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-24.01.2017); министром труда и социальной защиты населения РК (25.01.2017-02.2018); руководителем АО "Центр развития трудовых ресурсов" (07.2019-05.2020); помощником президента РК – заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (05.05.2020-11.04.2022).

С 11 апреля 2022 года до нового назначения Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК.