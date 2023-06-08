Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Тамару Дуйсенову заместителем премьер-министра, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе.
Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года.
Окончила Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности инженер-экономист.
Трудовой стаж:
- Учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988);
- Научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992);
- Старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993);
- Руководитель отдела информации и маркетинга компании "Перизат-Холдинг" (1993-1994);
- Советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997);
- Первый заместитель акима Шымкента (1997-1999);
- Заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002);
- Вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002-09.2006);
- Заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006-2007);
- Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (31.01.2008-02.2013);
- Вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013-06.2013);
- Исполняющая обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министр труда и социальной защиты населения РК (06.2013-06.08.2014; переназначена с 04.04.2014);
- Министр здравоохранения и социального развития РК (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-24.01.2017);
- Министр труда и социальной защиты населения РК (25.01.2017-02.2018);
- Руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов" (07.2019-05.2020);
- Помощник Президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК (05.05.2020-11.04.2022);
- Министр труда и социальной защиты населения РК (11.04.2022, переназначена с 04.04.2023).
Ранее президент освободил Алтая Кульгинова от должности вице-премьера.
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