Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра

Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Тамару Дуйсенову заместителем премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. 

Окончила  Ташкентский институт народного хозяйства,  по специальности инженер-экономист.

Трудовой стаж:

  • Учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988);
  • Научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992);
  • Старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993);
  • Руководитель отдела информации и маркетинга компании "Перизат-Холдинг" (1993-1994);
  • Советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997);
  • Первый заместитель акима Шымкента (1997-1999);
  • Заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002);
  • Вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002-09.2006);
  • Заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006-2007);
  • Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (31.01.2008-02.2013);
  • Вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013-06.2013);
  • Исполняющая обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министр труда и социальной защиты населения РК (06.2013-06.08.2014; переназначена с 04.04.2014);
  • Министр здравоохранения и социального развития РК (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-24.01.2017);
  • Министр труда и социальной защиты населения РК (25.01.2017-02.2018);
  • Руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов" (07.2019-05.2020);
  • Помощник Президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК (05.05.2020-11.04.2022);
  • Министр труда и социальной защиты населения РК (11.04.2022, переназначена с 04.04.2023).

Ранее президент освободил Алтая Кульгинова от должности вице-премьера.

Читайте также

Токаев принял директора-распорядителя международного валютного фонда

Мажилис согласовал кандидатуру Дуйсеновой на должность вице-премьера

Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера

Анастасия Стативкина
Дуйсенова Тамара Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton и бесценная вода
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton, бесценная вода
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления