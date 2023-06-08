Алматинский тик-токер пропал в горах Жетысуской области

Пропавшего без вести тик-токера Дамира Кушеева ищут в горах Жетысуской области. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz, что 36-летний мужчина пропал в горах близ города Текели.

Отмечено, что Дамир Кушеев 7 июня выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Коринское ущелье и последний раз вышел в эфир у плотины, где местный егерь угостил его чаем.

"После обрыва связи супруга Кушеева обратилась за содействием в его поисках к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, подключившиеся к розыскным мероприятиям". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Также сказано, что в настоящее время поиск продолжают полицейские, сотрудники ДЧС, кинологи с собаками.

Сам Дамир Кушаев является жителем Алматы, увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет страничку в TikTok.

В Ескельдинском районе гостил у родственников, уточнили в полиции.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону: 8 747 558 1508, 708 252 2008, 102 либо 112". Пресс-служба ДП Жетысуской области

23 мая 2023 года стало известно, что в горах Алматы пропал турист из Австралии. Он 21 мая вышел из хостела и отправился на прогулку на Большое Алматинское озеро (БАО). Позднее спасатели РОСО нашли мертвым пропавшего туриста. Тело было найдено возле первого водопада в ущелье Аюсай.