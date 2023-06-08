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В Алматы улицу Хмельницкого пробьют до Талгарского тракта

В Алматы улицу Хмельницкого пробьют до Талгарского тракта Фото: пресс-служба акимата Алматы
Житель Турксибского района Алматы 8 июня 2023 года на встрече с акимом мегаполиса Ерболатом Досаевым заявил, что в интернете была схема пробивки дорог в Алматы. Там есть пробивка от улицы Суюнбая, Богдана Хмельницкого до Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

Алматинец поинтересовался у акима, является ли план пробивки дорог мегаполиса утвержденным.

"Генеральный план города до 2040 года утвержден. 3 мая правительство поддержало, 16 мая он был опубликован. В рамках него будем развивать дороги в городе. Проект доведем дальше, улицу Хмельницкого пробьем до Талгарского тракта. Нам нужна прямая дорога, эффекта от искривления и изгибов не будет. Мы привлекали все институты, вместе рассматривали маршрут", – ответил Ерболат Досаев.

Это, как отметил градоначальник, касается и пробивок больших магистральных улиц к центру Алматы.

"К сожалению, город по-другому развиваться не может. Все остальные вопросы будем решать по рыночным ценам, никого не обидим".Ерболат Досаев

По словам руководителя Управления городской мобильности Алматы Сагындыка Телибаева, пробивка ул. Богдана Хмельницкого генпланом утверждена.

"На сегодняшний день разрабатываем проектно-сметную документацию, красные линии с архитектурой определены", – сказал он.

Ранее Ерболат Досаев ответил на вопрос жителя Алматы, который купил квартиру в незаконно построенном ЖК Family.

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