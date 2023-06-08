Сагандыкова и Кукушкин вышли в четвертьфинал международных турниров по теннису

Казахстанские теннисисты Аружан Сагандыкова и Михаил Кукушкин пробились в третий круг соревнований из серии ITF и ATP, которые проходят на кортах Таиланда и США, сообщает Zakon.kz.

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Третья ракетка Казахстана Михаил Кукушкин, который в эти дни выступает на "Челленджере" в американском городе Тайлер, сумел во втором круге переиграть австралийца Марка Полманса, который был посеян здесь под номером 4. На свою победу наш теннисист затратил 2 часа и 17 минут и три партии – 2:6, 6:4, 6:2. Далее по турнирной сетке Михаил сразится с японцем Юта Шимизу (№146 ATP).





Фото: Instagram/kukushkin_mikhail

Кукушкин до этого на старте данных соревнований обыграл своего соотечественника Дениса Евсеева. Также принимал участие в этом турнире еще один наш земляк – Бейбит Жукаев, который не смог преодолеть первый круг, уступив Азизу Доугазу из Туниса – 5:7, 2:6.

Удачно выступает на женских состязаниях в Таиланде 18-летняя Аружан Сагандыкова, которая уже прошла два круга в одиночном разряде ITF Women15. Сначала астанчанка победила представительницу Гонконга Манг Инг Мэгги Нг – 6:4, 6:2. Затем взяла верх над местной теннисисткой Камонван Йодпетч – 6:4, 6:4.

Неудачу потерпел за выход в четвертьфинал немецкого "Челленджера" Тимофей Скатов, который не смог переиграть второго сеяного данного турнира, испанца Хауме Мунара – 2:6, 5:7.