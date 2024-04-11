Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира в Испании

В Мадриде (Испания) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин (№143 АТР) обыграл немецкого игрока Рудольфа Моллекера (№182 АТР) со счетом 6:7, 6:1, 6:1.

Игроки провели на корте 2 часа 11 минут. За это время Кукушкин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 18.

Ранее Михаил Кукушкин выиграл у американца Николаса Морено де Альборана (№134 АТР) со счетом 6:4, 6:4.