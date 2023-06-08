Скляр: К отопительному сезону в Экибастузе все будет готово
Фото: akorda.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах форума в Астане рассказал о подготовке к отопительному сезону в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.
"Я хочу ответственно заявить, что к началу отопительного сезона все работы будут завершены, все котлы будут отремонтированы на ТЭЦ и в том числе теплосети. Соответствующие средства выделены, работы ведутся",– отметил Скляр.
Заместитель премьер-министра заверил, что все работы закончат в срок.
"Поскольку я там лично находился в декабре 7 дней, я в вопрос погружен полностью и могу сказать, что к отопительному сезону в Экибастузе все будет",– сказал Роман Скляр.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера.
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