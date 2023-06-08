Скляр: К отопительному сезону в Экибастузе все будет готово

Фото: akorda.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах форума в Астане рассказал о подготовке к отопительному сезону в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: