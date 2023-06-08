Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скляр: К отопительному сезону в Экибастузе все будет готово

Скляр: К отопительному сезону в Экибазстузе все будет готово Фото: akorda.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах форума в Астане рассказал о подготовке к отопительному сезону в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.
"Я хочу ответственно заявить, что к началу отопительного сезона все работы будут завершены, все котлы будут отремонтированы на ТЭЦ и в том числе теплосети. Соответствующие средства выделены, работы ведутся",– отметил Скляр. 

Заместитель премьер-министра заверил, что все работы закончат в срок.

"Поскольку я там лично находился в декабре 7 дней, я в вопрос погружен полностью и могу сказать, что к отопительному сезону в Экибастузе все будет",– сказал Роман Скляр.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Читайте также

Что известно о выпускнице из Шымкента, которую пригласили в четыре международных вуза

В акимате рассказали, где алматинцам запретили ездить на арендных самокатах

В Алматы ограничат проезд по нескольким улицам

Мадина Мамырханова, Карина Мусабаева
Скляр Роман Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton и бесценная вода
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton, бесценная вода
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления