Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера

кровля Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В настоящее время в соответствие с действующим законодательством проект данного постановления акимата города находится на обсуждении на портале открытого правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, причиной стало возгорание кровли двухэтажного жилого дома, произошедшее 27 апреля.

"В связи с произошедшим на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба. Это позволит выполнить соответствующие восстановительные работы в достаточно сжатые сроки", – рассказали в пресс-службе акимата Экибастуза.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе сгорела кровля двухэтажного жилого дома. С места пожара были эвакуированы 30 человек, из них 7 детей.

Елена Беляева
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
В Минобороны РК прокомментировали передвижение по Алматы
В Минобороны РК прокомментировали передвижение военной техники по Алматы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления