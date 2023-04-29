В Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В настоящее время в соответствие с действующим законодательством проект данного постановления акимата города находится на обсуждении на портале открытого правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, причиной стало возгорание кровли двухэтажного жилого дома, произошедшее 27 апреля. "В связи с произошедшим на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба. Это позволит выполнить соответствующие восстановительные работы в достаточно сжатые сроки", – рассказали в пресс-службе акимата Экибастуза. Ранее сообщалось, что в Экибастузе сгорела кровля двухэтажного жилого дома. С места пожара были эвакуированы 30 человек, из них 7 детей.

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