В Астане определили минимальный размер расходов для жильцов на управление объектом кондоминиума

Подготовлено решение маслихата столицы "Об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Астане на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Астане на 2023 год в сумме 57 тенге за один квадратный метр", – говорится в документе.

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА до 21 июня.

В Казахстане c 16 мая 2023 года начал действовать закон о новой форме управления жилыми домами.

Новый закон предусматривает ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир, так как по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простое товарищество нецелесообразны.

В связи с чем была предложена новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16.