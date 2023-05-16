В Казахстане начал действовать закон о новой форме управления жилыми домами

В Казахстане с 16 мая 2023 года начал действовать закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", подписанный главой государства 15 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Новый закон предусматривает ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир, так как по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простое товарищество нецелесообразны.

В связи с чем была предложена новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16.

Законом также вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции акиматов на местах определять временную управляющую компанию сроком до одного года в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности к переходу.

Кроме того, предусматривается норма, дающая возможность привлечения застройщиком управляющей компании сроком до шести месяцев до момента создания в данном доме новых форм управления объектом кондоминиума, а также регламентируется обязанность застройщика многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.

Документ также закрепляет статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Кроме того, в законе есть норма, согласно которой, если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие закона "О государственных закупках".

Также законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений.

Вместе с тем вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность.



22 июня 2022 года в Казахстане переход от КСК в ОСИ отсрочили на год. Это было связано с тем, что казахстанцы оказались не готовы переходить на новую форму управления домами.

19 апреля 2023 года президент РК Касмы Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию страны заявил, что реформой ОСИ сильно ошиблись.





"Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется". Касым-Жомарт Токаев

Между тем 15 мая 2023 года депутаты Мажилиса на заседании рабочей группы инициировали поправку о том, что с 1 июля КСК не упраздняются, они остаются. Казахстанцам предложат самим выбирать форму управления: КСК или ОСИ. Кроме того, планируется вернуть такую форму управления как Простые товарищества.

Эта норма инициирована депутатами в связи с многочисленными обращениями граждан по сохранению КСК наравне с другими формами управления многоквартирными жилыми домами.