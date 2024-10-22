В Астане определили минимальный размер расходов для жильцов на управление кондоминиумом

Подготовлено решение маслихата Астаны "Об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Астане на 2025 год", сообщает Zakon.kz

"Утвердить минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Астане на 2025 год в сумме 57 тенге за 1 квадратный метр", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября.

Стоит отметить, что размер расходов на содержание имущества кондоминиума в столице остается неизменным с 2023 года.