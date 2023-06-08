Глава Минэнерго о "серых" майнерах: Их в Казахстане не осталось

Фото: pixabay

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 8 июня в кулуарах Международного форума Астана заявил, что в Казахстане нет "серых" майнеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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