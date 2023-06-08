Глава Минэнерго о "серых" майнерах: Их в Казахстане не осталось
Фото: pixabay
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 8 июня в кулуарах Международного форума Астана заявил, что в Казахстане нет "серых" майнеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Алмасадам Саткалиев сообщил, что достаточная работа была проведена органами государственно-энергетического надзора, силами национального оператора электрических сетей с привлечением силовых структур по определению незаконных майнеров.
"Насколько мне известно, большинство из них уже отключены от сети. Теневых не осталось. Остались майнеры, которые зарегистрированы соответствующими процедурами в соответствующих ассоциациях и которые полностью подотчетны и прозрачны", – отметил министр.
Глава Минэнерго напомнил, что их деятельность регулируется МЦРИАП.
"Они осуществляют свою деятельность в ночные часы, в провалы, когда снижается в электроэнергии в экономике страны. Они получают какой-то объем электроэнергии. Их потребление составляло максимум порядка 400 мегаватт, сейчас этот объем гораздо меньше", – резюмировал Саткалиев.
Ранее он высказался о споре с операторами Кашагана и Карачаганака.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ