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В акимате рассказали, где алматинцам запретили ездить на арендных самокатах

В акимате Алматы рассказали, где нельзя кататься на самокатах Фото: Zakon.kz
В Алматы определены зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов. Об этом 8 июня Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

Отмечено, что в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и комфорта горожан на территории общественных пространств акиматом города Алматы совместно с кикшеринговыми компаниями введены ограничения зон передвижения арендных электросамокатов.

Передвижение микромобильного транспорта запрещено в парках "Южный", 28 гвардейцев-панфиловцев, культуры и отдыха и Первого Президента.

Также запрет выставлен на территорию скверов "Северный" и перед КБТУ, в Ботаническом саду, на пешеходной зоне Арбата (по пр. Жибек жолы от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана) и Терренкуре.

Кроме того, на территории пешеходной зоны по ул. Панфилова и в сквере по ул. Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского введены ограничения скорости до 10 км/ч.

При этом, как уточнили в ведомстве, на всех указанных участках, также по ул. Тулебаева, запрещена парковка электросамокатов.

Ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды электросамокатов.

"Просим пользователей соблюдать правила, не ездить на большой скорости в местах скопления людей и не парковать самокаты в неположенных местах", – говорится в сообщении.

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Анастасия Московчук
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