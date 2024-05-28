Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Куда алматинцам жаловаться на плохую уборку дворов

Куда алматинцам жаловаться на плохую уборку дворов, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 16:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жителям Алматы напомнили, куда нужно обращаться по вопросу уборки двора. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

В заявлении за 28 мая 2024 года отмечено, что во всех районах завершены конкурсные процедуры по определению подрядчиков и заключению договоров по уборке дворовых территорий мегаполиса.

"В этом году на уборку 4064 дворов выделено 10,5 млрд тенге. В обязанности подрядной организации входит соблюдение чистоты территориального участка, своевременное реагирование на обращения жителей и гостей города по устранению замечаний".Пресс-служба акимата Алматы

По вопросам качества уборки дворов можно обратиться в телеграм-чаты районных акиматов либо получить справочную информацию по телефонам:

Алатауский район

  • ТОО "Halyk Invest Consulting", ТОО "АРКЕТ", ТОО "City Development Service", ТОО "Самгау Групп".
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimat_alatau
  • Телефон для справок: +7 (727) 299-86-36, Бауыржан Сапа, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

Алмалинский район

  • ТОО "KC Construction", ТОО "СМТ и Компания", ТОО "ЗаРа Гранд", ТОО "City Development Service (CDS)" и ТОО "Айкомстрой".
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/almalyaudany/1
  • Телефон для справок: +7 (727) 313-31-12, Нурдаулет Токсанбаев, руководитель отдела благоустройства.

Ауэзовский район

  • ТОО "Сапа и К", ТОО "Виса трэйд", ТОО "АБС ЛД-Строй", ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", ТОО "Gaumer A-Stroy".
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimatAuezov1
  • Телефон для справок: +7 (727) 303-42-43 – отдел коммунального хозяйства.

Бостандыкский район

  • ТОО "АБС-ЛДстрой", ТОО "Senim Group Сonstruction", ТОО "АВАН Құрылыс", ТОО "АЛМАТЫ ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ".
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/bostandykaudanyy
  • Телефон для справок: +7 (727) 274-46-01. Ерулан Сейдалиев, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

Жетысуский район

  • ТОО "Сарыозексервис", ТОО "Хасен-Тас-Жол", ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", ТОО "Altyn Tazalyq Group", ОО "Общество инвалидов Жаксылык".
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/obzhetysu
  • Телефон для справок: +7 (727) 384-27-69, 8 (727) 384-27-59 – отдел коммунального хозяйства.

Медеуский район

  • ТОО "DM-Stroy Company", ТОО "Yard Service", ТОО "АБС-ЛДстрой", ТОО "Алма-Ата горкомхоз".
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/medeu_audany
  • Телефон для справок: +7 (727) 293-81-56 – отдел коммунального хозяйства.

Наурызбайский район

  • В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6
  • Телефон для справок: +7 (727) 308-05-47 – отдел коммунального хозяйства.

Турксибский район

  • ТОО "Euro Construction 2020", ТОО "City Development Service (CDS)" и ТОО "City Development Service (CDS)". Помимо этого, в районе ведется процедура подведения итогов конкурса определения двух подрядных организаций.
  • Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/turksib_audany
  • Телефон для справок: +7 (727) 223-11-53,8 (727) 223-11-50 – отдел коммунального хозяйства.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как отправить жалобу в Комитет по защите прав потребителей. Подробно ознакомиться с инструкцией можно здесь.

Читайте также

Презентация новые горизонты в образовании
Презентация нового корпуса KAZGASA: новые горизонты в образовании
В Казахстане построят 57 новых водохранилищ: когда и за чей счет
В Казахстане построят 57 новых водохранилищ: когда и за чей счет
Обширный антициклон принесет солнечную погоду в Казахстан
Обширный антициклон принесет солнечную погоду в Казахстан
Анастасия Московчук
Алматы акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: