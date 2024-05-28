Куда алматинцам жаловаться на плохую уборку дворов

Жителям Алматы напомнили, куда нужно обращаться по вопросу уборки двора. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

В заявлении за 28 мая 2024 года отмечено, что во всех районах завершены конкурсные процедуры по определению подрядчиков и заключению договоров по уборке дворовых территорий мегаполиса.

"В этом году на уборку 4064 дворов выделено 10,5 млрд тенге. В обязанности подрядной организации входит соблюдение чистоты территориального участка, своевременное реагирование на обращения жителей и гостей города по устранению замечаний". Пресс-служба акимата Алматы

По вопросам качества уборки дворов можно обратиться в телеграм-чаты районных акиматов либо получить справочную информацию по телефонам:

Алатауский район

ТОО "Halyk Invest Consulting", ТОО "АРКЕТ", ТОО "City Development Service", ТОО "Самгау Групп".

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimat_alatau

Телефон для справок: +7 (727) 299-86-36, Бауыржан Сапа, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

Алмалинский район

ТОО "KC Construction", ТОО "СМТ и Компания", ТОО "ЗаРа Гранд", ТОО "City Development Service (CDS)" и ТОО "Айкомстрой".

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/almalyaudany/1

Телефон для справок: +7 (727) 313-31-12, Нурдаулет Токсанбаев, руководитель отдела благоустройства.

Ауэзовский район

ТОО "Сапа и К", ТОО "Виса трэйд", ТОО "АБС ЛД-Строй", ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", ТОО "Gaumer A-Stroy".

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimatAuezov1

Телефон для справок: +7 (727) 303-42-43 – отдел коммунального хозяйства.

Бостандыкский район

ТОО "АБС-ЛДстрой", ТОО "Senim Group Сonstruction", ТОО "АВАН Құрылыс", ТОО "АЛМАТЫ ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ".

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/bostandykaudanyy

Телефон для справок: +7 (727) 274-46-01. Ерулан Сейдалиев, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

Жетысуский район

ТОО "Сарыозексервис", ТОО "Хасен-Тас-Жол", ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", ТОО "Altyn Tazalyq Group", ОО "Общество инвалидов Жаксылык".

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/obzhetysu

Телефон для справок: +7 (727) 384-27-69, 8 (727) 384-27-59 – отдел коммунального хозяйства.

Медеуский район

ТОО "DM-Stroy Company", ТОО "Yard Service", ТОО "АБС-ЛДстрой", ТОО "Алма-Ата горкомхоз".

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/medeu_audany

Телефон для справок: +7 (727) 293-81-56 – отдел коммунального хозяйства.

Наурызбайский район

В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6

Телефон для справок: +7 (727) 308-05-47 – отдел коммунального хозяйства.

Турксибский район

ТОО "Euro Construction 2020", ТОО "City Development Service (CDS)" и ТОО "City Development Service (CDS)". Помимо этого, в районе ведется процедура подведения итогов конкурса определения двух подрядных организаций.

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/turksib_audany

Телефон для справок: +7 (727) 223-11-53,8 (727) 223-11-50 – отдел коммунального хозяйства.

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