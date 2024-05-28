Куда алматинцам жаловаться на плохую уборку дворов
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жителям Алматы напомнили, куда нужно обращаться по вопросу уборки двора. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.
В заявлении за 28 мая 2024 года отмечено, что во всех районах завершены конкурсные процедуры по определению подрядчиков и заключению договоров по уборке дворовых территорий мегаполиса.
"В этом году на уборку 4064 дворов выделено 10,5 млрд тенге. В обязанности подрядной организации входит соблюдение чистоты территориального участка, своевременное реагирование на обращения жителей и гостей города по устранению замечаний".Пресс-служба акимата Алматы
По вопросам качества уборки дворов можно обратиться в телеграм-чаты районных акиматов либо получить справочную информацию по телефонам:
Алатауский район
- ТОО "Halyk Invest Consulting", ТОО "АРКЕТ", ТОО "City Development Service", ТОО "Самгау Групп".
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimat_alatau
- Телефон для справок: +7 (727) 299-86-36, Бауыржан Сапа, главный специалист отдела коммунального хозяйства.
Алмалинский район
- ТОО "KC Construction", ТОО "СМТ и Компания", ТОО "ЗаРа Гранд", ТОО "City Development Service (CDS)" и ТОО "Айкомстрой".
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/almalyaudany/1
- Телефон для справок: +7 (727) 313-31-12, Нурдаулет Токсанбаев, руководитель отдела благоустройства.
Ауэзовский район
- ТОО "Сапа и К", ТОО "Виса трэйд", ТОО "АБС ЛД-Строй", ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", ТОО "Gaumer A-Stroy".
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimatAuezov1
- Телефон для справок: +7 (727) 303-42-43 – отдел коммунального хозяйства.
Бостандыкский район
- ТОО "АБС-ЛДстрой", ТОО "Senim Group Сonstruction", ТОО "АВАН Құрылыс", ТОО "АЛМАТЫ ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ".
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/bostandykaudanyy
- Телефон для справок: +7 (727) 274-46-01. Ерулан Сейдалиев, главный специалист отдела коммунального хозяйства.
Жетысуский район
- ТОО "Сарыозексервис", ТОО "Хасен-Тас-Жол", ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", ТОО "Altyn Tazalyq Group", ОО "Общество инвалидов Жаксылык".
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/obzhetysu
- Телефон для справок: +7 (727) 384-27-69, 8 (727) 384-27-59 – отдел коммунального хозяйства.
Медеуский район
- ТОО "DM-Stroy Company", ТОО "Yard Service", ТОО "АБС-ЛДстрой", ТОО "Алма-Ата горкомхоз".
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/medeu_audany
- Телефон для справок: +7 (727) 293-81-56 – отдел коммунального хозяйства.
Наурызбайский район
- В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6
- Телефон для справок: +7 (727) 308-05-47 – отдел коммунального хозяйства.
Турксибский район
- ТОО "Euro Construction 2020", ТОО "City Development Service (CDS)" и ТОО "City Development Service (CDS)". Помимо этого, в районе ведется процедура подведения итогов конкурса определения двух подрядных организаций.
- Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/turksib_audany
- Телефон для справок: +7 (727) 223-11-53,8 (727) 223-11-50 – отдел коммунального хозяйства.
Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, как отправить жалобу в Комитет по защите прав потребителей. Подробно ознакомиться с инструкцией можно здесь.
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