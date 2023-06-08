Что известно о выпускнице из Шымкента, которую пригласили в четыре международных вуза

Выпускницу из Шымкента пригласили обучаться сразу в четыре мировых вуза. С выбором девушка еще не определилась, но по окончании учебы намерена вернуться на Родину и способствовать развитию страны, сообщает Zakon.kz.

Адия Райымкул окончила гимназию №8 в Шымкенте. Все школьные годы в ее дневнике были только пятерки. И далее успешно поступила сразу в Висконсинский университет в Мадисоне, Тартуский университет в Эстонской Республике, Государственный университет Колорадо в США и НИШ. Теперь выпускнице предстоит сделать выбор, где именно она будет заниматься изучением биоинженерии и генетики. Получив образование, планирует вернуться на Родину.



"Сейчас меня уже приняли в эти университеты. Один из университетов – это наш НИШ. Остальные вузы находятся в США, Австрии и Эстонии. Среди них есть университет, который входит в топ-20 лучших университетов мира, – Висконсинский университет в Мадисоне. В каждом университете были разные условия. Но в основном нужно хорошо знать английский язык. Чтобы получить приглашение в эти университеты, я смотрела информацию о них в интернете, они в открытом доступе, и постоянно училась. Потом сдала экзамены, таким образом и поступила", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Адия.

Молодая жительница Шымкента преуспела не только в учебе, но и в спорте. Больше 10 лет Адия занималась спортивной гимнастикой. Спортивную карьеру выпускница решила закончить, чтобы уделять больше времени саморазвитию. Однако за это время она успела стать обладательницей почетных мест на республиканских соревнованиях.

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"Я сейчас являюсь кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Более 10 лет занималась этим видом спорта и участвовала в разных соревнованиях. Получала хорошие места, но я решила больше внимания уделить образованию. Сейчас на профессиональном уровне не занимаюсь спортом. Потому что хочу грызть гранит науки и изучать языки", – говорит выпускница.

На этом таланты Адии не заканчиваются. Девушка свободно разговаривает на четырех языках: казахском, русском, английском и немецком. Она даже заняла почетное место в международной олимпиаде по немецкому языку, организованной Институтом Гете. По итогам конкурса по немецкому языку Адия выиграла путевку в Австрию на языковые курсы. Большая заслуга в этом, как считает талантливая девушка, ее семьи и педагогов. Дружная семья прививала ей качества ответственного, дисциплинированного, скромного человека, а учителя направляли и помогали в достижении ее целей.

"Адия всегда была любознательной девочкой. Бывало такое, что мы всему классу даем одно задание, а Адия выполняла сразу несколько. Всегда жаждет знаний и хочет учиться, не покладая рук. У нее еще есть отличительное качество: если она не может найти информацию в одном источнике, то ищет в других. Адия очень упорная, талатливая и целеустремленная. Благодаря этим качествам, я думаю, она добилась больших высот и добьется еще большего", – рассказала классная руководитель выпускницы Аниза Кадиева.

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