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Топ-8 мировых вузов пригласили на учебу школьника из Шымкента

Топ-8 мировых вузов пригласили на учебу школьника из Шымкента Фото: pxhere
Школьника из Шымкента пригласили к себе сразу 8 лучших вузов мира: его ждут вузы США, Канады, Великобритании. Ученика специализированной гимназии №8 им. М.Х. Дулати заметили благодаря внушительному списку побед на международных и республиканских олимпиадах, сообщает Zakon.kz.

17-летний Алексей Ким также активно занимается волонтерской деятельностью, спортом, а еще помогает детям изучать английский язык.

Свое будущее, как сказано в публикации "24.kz", он планирует связать с IT и уже решил, где будет изучать новые технологии.

Топ-8 мировых вузов пригласили на учебу школьника из Шымкента

Фото: otyrar.kz

"В начале 11 класса я подумал – Нью-Йорк, это же мечта для многих. И для меня в том числе. Решил тоже туда подать документы. И как видно сейчас, у меня все получилось. Мне дали грант при поступлении. Я бы хотел Казахстан развить, чтобы моя страна шагнула вперед в сфере науки и компьютерных технологий", – говорит Ким.

Привлечь внимание мировых лидеров в образовании, по мнению Алексея, ему удалось за счет хорошей академической успеваемости.

"С ним очень интересно работать на уроке, очень ответственный, он участвует во всех мероприятиях школьных, городских, республиканских. Также он является призером республиканской олимпиады по английскому языку".Елена Павленко, учитель специализированной гимназии №8 им. М.Х. Дулати

Татьяна Харченко, заместитель директора специализированной гимназии №8 им. М.Х. Дулати, отмечает, что с каждым годом талантливых детей все больше.

"Дети стараются участвовать в олимпиадах, конкурсе научных проектов, у них проявляется большой интерес. Потому что это все-таки есть и на республиканском уровне, это есть и материальная поддержка, поэтому они стремятся к этому".Татьяна Харченко

Ранее стало известно о другом талантливом школьнике. Ученик 10 класса из Сарыгашского района Туркестанской области создал мобильное приложение с искусственным интеллектом и робота-полиглота, который раздает гостям напитки. Подробнее о своих изобретениях Жансерик Камал рассказал Zakon.kz.

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Анастасия Московчук
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