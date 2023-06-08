Ряд зарубежных вузов откроют филиалы в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Международного форума Астана рассказал, какие зарубежные вузы хотят открыть в Казахстане свои филиалы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в этом году планируется открыть шесть филиалов зарубежных вузов.

"Самый крупный и высокорейтинговый – это филиал университета Heriot-Watt в Актобе на базе нашего Жубановского университета. 20-21 июня приезжает Федеральный президент Германии г-н Штайнмайер, мы едем в Актау – на базе Есенов университета будет закладываться Немецкий инженерный институт, это большой и интересный проект. Впервые у нас в Казахстане можно будет получить полноценное немецкое образование", – сказал министр.

Он также добавил, что на базе Кызылординского университета им. Коркыт Ата открывается школа искусственного интеллекта в партнерстве с Сеульским национальным университетом науки и технологий.

"Это очень важный проект. На базе Казахского национального аграрного университета открывается в Алматы филиал знаменитого Ташкентского института инженеров ирригации. На базе Таразского регионального университета им. Х. Дулати будет открыт филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Это сильнейший химический институт, который очень хорошо поможет нашему "Казфосфату" готовить кадры и новую исследовательскую повестку. Также в Улытауской области, в Жезказгане, будет открываться новый технический университет – здесь планируется партнерство с Консорциумом канадских университетов", – добавил спикер.

В целом, по его словам, все эти меры позволят сделать качественное высшее образование доступнее.

Ранее в одной из школ Шымкента выпускницу пригласили одновременно в четыре международных вуза.