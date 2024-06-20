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Законодательство РК

Какие зарубежные вузы откроют свои филиалы в Казахстане

Вузы, студенты , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 14:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек 20 июня на брифинге в СЦК перечислил, какие новые филиалы откроют зарубежные вузы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, с 2021 года всего создано 14 филиалов и стратегических партнерств, еще по восьми ведутся подготовительные работы.

"Так, посредством получения франшизы в 2021 году открыт один филиал в Алматы – филиал De Montfort University, обучающий по бизнес-специальностям. В текущем году по этой модели будет создан филиал Coventry Университет Казахстан", – озвучил Саясат Нурбек.

Он отметил, что сотрудничество с ведущими зарубежными вузами направлено, прежде всего, на подготовку специалистов по особо востребованным и дефицитным специальностям, обучение по которым в отечественных вузах практически не осуществляется.

"Например, атомная отрасль, разработки зеленого водорода, обеспечение водной безопасности и иные. Большинство программ и специализаций ориентировано на подготовку специалистов технического профиля. В целом, подбор зарубежных вузов-партнеров ведется исходя из кадровой потребности в отдельных отраслях, а также запросов и предложений регионов. Ожидается, что уже к 2029 году филиалы подготовят более 2 тыс. высококвалифицированных специалистов, необходимых для экономики страны", – дополнил он.

Со слов министра, на подготовку научно-педагогических кадров нацелено создание филиалов:

  • Северо-Западного политехнического университета на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби по подготовке магистров в инженерной сфере;
  • Университета города Гонконга на базе Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева по подготовке докторов PhD в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, продолжается работа над созданием филиалов иностранных университетов:

  • Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М. Дулати для подготовки кадров в области химии и химических технологий;
  • Гази Университета (Турция) на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров;
  • Пекинского университета языков и культуры на базе Международного Университета Астана;
  • Университета Квинс (Ирландия) на базе Университета Нархоз.

Помимо этого, со слов министра, ведутся работы по сотрудничеству с КАИСТ и Вусонг Университетом (Южная Корея).

Ранее Саясат Нурбек сообщил, как филиалы зарубежных вузов в Казахстане будут проводить отбор абитуриентов.

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Екатерина Елисеева
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат 2024 год
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