Лера Кудряцева рассказала о знакомстве с мужем

Российская ведущая Лера Кудряцева на странице в Instagram 8 июня поделилась с подписчиками историей знакомства с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, сообщает Zakon.kz.

Актриса призналась, что не надеялась прожить в браке с Макаровым 10 лет.

"В 2012 году, кроме работы и дома, я ничего не видела. И вот решили летом с девочками выбраться "в люди". Сидели большой компанией, и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть. Как он потом утверждал, я ему строила глазки (врет). Короче, парень подходит ко мне, и мы знакомимся". Лера Кудрявцева

Певица добавила, что с мужем у них 16 лет разница в возрасте.

"Что я только не слышала. Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то. Ему боялись говорить, кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил за это. Думали ли мы, что наш союз доживет до оловянной свадьбы? Вряд ли. Но прем дальше". Лера Кудрявцева

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