Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лера Кудряцева рассказала о знакомстве с мужем

Лера Кудряцева рассказала о знакомстве с мужем Фото: Instagram/leratv
Российская ведущая Лера Кудряцева на странице в Instagram 8 июня поделилась с подписчиками историей знакомства с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, сообщает Zakon.kz.

Актриса призналась, что не надеялась прожить в браке с Макаровым 10 лет.

"В 2012 году, кроме работы и дома, я ничего не видела. И вот решили летом с девочками выбраться "в люди". Сидели большой компанией, и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть. Как он потом утверждал, я ему строила глазки (врет). Короче, парень подходит ко мне, и мы знакомимся".Лера Кудрявцева

Певица добавила, что с мужем у них 16 лет разница в возрасте.

"Что я только не слышала. Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то. Ему боялись говорить, кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил за это. Думали ли мы, что наш союз доживет до оловянной свадьбы? Вряд ли. Но прем дальше".Лера Кудрявцева

Материал по теме

Лера Кудрявцева оказалась прикована к инвалидной коляске

9 августа 2018 года у пары родилась дочь Мария.

Читайте также

Легендарная песня "Сағындым Алматымды" зазвучала по-новому

Что известно о новом комедийном шоу Ұnight show

Актриса из сериала "Закрытая школа" выходит замуж

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Антикор подробности задержания Нуржана Альтаева
Антикор раскрыл подробности задержания экс-мажилисмена Альтаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления