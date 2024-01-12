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Лера Кудрявцева ушла от мужа

Лера Кудрявцева ушла от мужа Фото: Instagram/leratv
Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева ушла от мужа, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 12 января 2024 года.

"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – написала Лера. 

Также она попросила СМИ ее не беспокоить. 

"Комментариев не даю", – отметила ведущая. 

Лера Кудрявцева замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым. Слухи о проблемах в отношениях пары появились еще в 2022 году. Телеведущая рассказывала, что ее молодой муж лишился некоторых контрактов в спорте. 

Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за Игоря Макарова. 9 августа 2018 года у них при помощи ЭКО родилась дочь Мария.

Ранее  она рассказывала, как познакомилась с мужем. 

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