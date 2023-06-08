В селе Костанайской области установят ограничительные мероприятия из-за бруцеллеза коров
"Установить ограничительные мероприятия на территории ТОО "Манас" села Лесное Карабалыкского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота", - говорится в документе.
Республиканскому государственному учреждению "Карабалыкское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, государственному учреждению "Карабалыкская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК рекомендовано провести необходимые санитарно-противоэпидемиологические и ветеринарно-санитарные мероприятия для достижения ветеринарно-санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18.00 8 июня 2023 года.
Ранее на территории села Камышлово Аккайынского района Северо-Казахстанской области был установлен ветеринарный режим ограничительных мероприятий из-за выявленного бруцеллеза у 12 коров.