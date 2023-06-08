В Алматы временно перекроют движение по проспекту Абая

С 9 по 10 июня в Алматы частично ограничат проезд по проспекту Абая. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Отмечено, что с 22.00 9 июня до 15.00 10 июня в Ауэзовском районе Алматы будет частично закрыто движение для автотранспорта по проспекту Абая в западном направлении от улицы Саина до въезда в заправку "GASENERGY".

"При этом движение по названной улице в восточном направлении будет открыто в обе стороны". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также сказано, что временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее сообщалось, что с 8 июня по 30 августа в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам.