В Алматы временно перекроют движение по проспекту Абая
Отмечено, что с 22.00 9 июня до 15.00 10 июня в Ауэзовском районе Алматы будет частично закрыто движение для автотранспорта по проспекту Абая в западном направлении от улицы Саина до въезда в заправку "GASENERGY".
"При этом движение по названной улице в восточном направлении будет открыто в обе стороны".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Также сказано, что временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.
В ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Ранее сообщалось, что с 8 июня по 30 августа в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам.