Проспект Назарбаева временно перекроют в Алматы: названы даты
Фото: unsplash
В Алматы временно ограничат движение на проспекте Назарбаева из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1978 году. Об этом предупредила жителей и гостей города пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
Так, согласно распространенному релизу, с 22:00 6 сентября до 09:00 7 сентября в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Назарбаева от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра в обоих направлениях.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Специалисты уточнили, что временные ограничения необходимы для подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к неудобствам.
Ранее предупреждение было адресовано жителям Астаны. Столица готовится к матчу Казахстан – Уэльс.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript