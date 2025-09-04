Проспект Назарбаева временно перекроют в Алматы: названы даты

В Алматы временно ограничат движение на проспекте Назарбаева из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1978 году. Об этом предупредила жителей и гостей города пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу, с 22:00 6 сентября до 09:00 7 сентября в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Назарбаева от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра в обоих направлениях.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Специалисты уточнили, что временные ограничения необходимы для подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к неудобствам.

