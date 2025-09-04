#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.18
628.93
6.68
Общество

Проспект Назарбаева временно перекроют в Алматы: названы даты

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 17:51 Фото: unsplash
В Алматы временно ограничат движение на проспекте Назарбаева из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1978 году. Об этом предупредила жителей и гостей города пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу, с 22:00 6 сентября до 09:00 7 сентября в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Назарбаева от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра в обоих направлениях.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Специалисты уточнили, что временные ограничения необходимы для подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к неудобствам.

Ранее предупреждение было адресовано жителям Астаны. Столица готовится к матчу Казахстан – Уэльс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане задержали посетителей клубов за использование "веселящего газа"
Общество
18:14, Сегодня
В Астане задержали посетителей клубов за использование "веселящего газа"
Назван регион Казахстана, в котором ожидаются заморозки в пятницу
Общество
17:10, Сегодня
Назван регион Казахстана, в котором ожидаются заморозки в пятницу
Остаться без воды могут жители сел в области Жетысу
Общество
15:07, Сегодня
Остаться без воды могут жители сел в области Жетысу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: