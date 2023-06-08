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Токаев провел встречу с президентом ЕБРР

Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Zakon.kz.

Рено-Бассо прибыла в Казахстан для участия в заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Акорда.

Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах энергетики, транзитно-транспортных перевозок, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и предпринимательства.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Ранее глава государства обратился с приветственным словом к участникам 38-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

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