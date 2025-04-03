Токаев поблагодарил главу ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 апреля встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Zakon.kz.
Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества в различных секторах экономики.
"В 2024 году правительство Казахстана и ЕБРР достигли договоренностей о финансировании 25 проектов, инвестиции в которые достигнут 935 млн долларов. Одиль Рено-Бассо представила президенту Казахстана обновленную информацию о ходе реализации программы "зеленого" перехода, в которую ЕБРР планирует инвестировать 2 миллиарда евро", – говорится в сообщении Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана.
Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.
Ранее на полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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