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Финансы

Токаев поблагодарил главу ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана

Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 19:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 апреля встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Zakon.kz.

Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества в различных секторах экономики.

"В 2024 году правительство Казахстана и ЕБРР достигли договоренностей о финансировании 25 проектов, инвестиции в которые достигнут 935 млн долларов. Одиль Рено-Бассо представила президенту Казахстана обновленную информацию о ходе реализации программы "зеленого" перехода, в которую ЕБРР планирует инвестировать 2 миллиарда евро", – говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана.

Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.

Ранее на полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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