Преступную схему регистрации авто из Южной Кореи пресекли в Алматы

Алматинские полицейские пресекли преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции Алматы, в этой схеме фигурируют сотрудники СпецЦОНа, относящегося к НАО "Правительство для граждан", а также гр. К., поставивший на поток ввоз автомашин из Южной Кореи.



"Установлено, что гр. К., вступив в преступный сговор с сотрудниками СпецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в Республике Казахстан. Вследствие указанных противоправных действий фигурант уклонился от уплаты установленных платежей за первичную государственную регистрацию в размере свыше 340 млн тенге". Начальник УБОП ДП Алматы Жанат Нургалиев

По его словам, на данном этапе расследования установлено, что по такой преступной схеме ввезено и поставлено на учет 250 автомашин.

Он отметил, что уголовное дело по ст. 385 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград") УК РК расследуется управлением дознания ДП Алматы.





Ранее сообщалось, что в Алматы свыше двух миллионов тенге штрафов задолжал водитель Audi, которая зарегистрировано в России. Его задержали 8 июня.