Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Преступную схему регистрации авто из Южной Кореи пресекли в Алматы

Преступную схему регистрации авто из Южной Кореи пресекли в Алматы Фото: pexels
Алматинские полицейские пресекли преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции Алматы, в этой схеме фигурируют сотрудники СпецЦОНа, относящегося к НАО "Правительство для граждан", а также гр. К., поставивший на поток ввоз автомашин из Южной Кореи.

"Установлено, что гр. К., вступив в преступный сговор с сотрудниками СпецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в Республике Казахстан. Вследствие указанных противоправных действий фигурант уклонился от уплаты установленных платежей за первичную государственную регистрацию в размере свыше 340 млн тенге".Начальник УБОП ДП Алматы Жанат Нургалиев

По его словам, на данном этапе расследования установлено, что по такой преступной схеме ввезено и поставлено на учет 250 автомашин.

Он отметил, что уголовное дело по ст. 385 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград") УК РК расследуется управлением дознания ДП Алматы.


Ранее сообщалось, что в Алматы свыше двух миллионов тенге штрафов задолжал водитель Audi, которая зарегистрировано в России. Его задержали 8 июня. 

Читайте также

Минимум 30 суток продлится режим ЧС в Актау

Пропавшего тиктокера нашли в горах Жетысуской области

Охрана и подбор клиентов: жительница Костаная вовлекала студенток в проституцию

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления