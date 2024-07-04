Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана

Полицейские из Департамента полиции Костанайской области 4 июля 2024 года рассказали о преступной схеме мошенников, связанной с WhatsApp и Telegram, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка рекомендуют казахстанцам, которым на WhatsApp неожиданно написал друг или родственник с просьбой дать взаймы крупную сумму денег, обязательно спросить, для чего они нужны и на какой счет нужно перевести деньги.

"Вероятнее всего, вам пришлют карту (конкретного банка. – Прим. ред.) или номер счета. Если вы сами предложите осуществить перевод, к примеру, через (другой банк. – Прим. ред.), вам ответят, что карта находится на перевыпуске. Так мошенники используют свою преступную схему. Они посредством фишинга получают доступ к мессенджерам и рассылают подобные сообщения. Не верьте!" Пресс-служба ДП Костанайской области

Гражданам также рекомендуют перезвонить своим близким или друзьям.

"Посоветуйте им удалить в настройках связанные устройства. Для этого нужно зайти в WhatsApp или Telegram. В настройках выбрать "связанные устройства". Если устройство вам незнакомо, нажмите "Выйти". Пресс-служба ДП Костанайской области

Полицейские призывают казахстанцев быть внимательными.

Ранее эксперты Лаборатории Касперского обнаружили схему кражи Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователей. Подробнее о деталях новой схемы мошенничества можете узнать по ссылке.