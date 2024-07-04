Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана

Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:40 Фото: pexels
Полицейские из Департамента полиции Костанайской области 4 июля 2024 года рассказали о преступной схеме мошенников, связанной с WhatsApp и Telegram, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка рекомендуют казахстанцам, которым на WhatsApp неожиданно написал друг или родственник с просьбой дать взаймы крупную сумму денег, обязательно спросить, для чего они нужны и на какой счет нужно перевести деньги.

"Вероятнее всего, вам пришлют карту (конкретного банка. – Прим. ред.) или номер счета. Если вы сами предложите осуществить перевод, к примеру, через (другой банк. – Прим. ред.), вам ответят, что карта находится на перевыпуске. Так мошенники используют свою преступную схему. Они посредством фишинга получают доступ к мессенджерам и рассылают подобные сообщения. Не верьте!"Пресс-служба ДП Костанайской области

Гражданам также рекомендуют перезвонить своим близким или друзьям.

"Посоветуйте им удалить в настройках связанные устройства. Для этого нужно зайти в WhatsApp или Telegram. В настройках выбрать "связанные устройства". Если устройство вам незнакомо, нажмите "Выйти".Пресс-служба ДП Костанайской области

Полицейские призывают казахстанцев быть внимательными.

Ранее эксперты Лаборатории Касперского обнаружили схему кражи Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователей. Подробнее о деталях новой схемы мошенничества можете узнать по ссылке.

Читайте также

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники
Скончалась
Скончалась известный журналист и редактор Мая Агибаева
Дебаты кандидатов в акимы сельских округов, ЗКО, концепция слышащего государства
Дебаты в ЗКО как лакмусовая бумага: концепция "Слышащего государства" в действии
Динара Халдарова
Казахстан Костанайская область Telegram WhatsApp 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: