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Износ главной котельной Талдыкоргана составил 85%

Износ главной котельной Талдыкоргана составил 85% Фото: unsplash
В ближайшие годы областному центру грозит нехватка тепла, поскольку неминуем дефицит производственных мощностей котельной "Баскуат", вырабатывающей 95% от общего объема производства тепловой энергии Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Большую часть города охватывает централизованным отоплением именно котельная "Баскуат". Она работает круглый год и загружена до 90%. При этом, как сообщили корреспонденту Zakon.kz в управлении ЖКХ Жетысуской области, износ объекта составляет 85%.

В акимате Жетысуской области обещают решить проблему в ближайшие два года. На разработку проектно-сметной документации котельной "Баскуат" уже выделили 500 млн тенге из местного бюджета.

"По первому этапу будет предусмотрено строительство пристройки к котельной, где предполагается установить два котла мощностью по 50 Гкал/час каждая. По второму и третьему этапу будет предусмотрен перевод на газ четырех водогрейных котлов с увеличением мощности до 311 Гкал/час", – сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Жетысуской области.

В целом, полная реконструкция главной котельной города предварительно оценивается в 25 млрд тенге.

В ноябре прошлого года в Талдыкоргане случился порыв на одной из теплотрасс. Тогда без отопления остались 85 жилых домов и 12 бюджетных организаций. А в январе уже 2023 года на другой котельной города в микрорайоне "Жетысу" произошел взрыв.

Автор: Азат Жумаханов

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Жетысуская область Талдыкорган
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