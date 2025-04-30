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Происшествия

Крупный пожар в цеху Талдыкоргана потушен

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 22:14 Фото: МЧС РК
30 апреля 2025 года в областном центре области Жетысу горел цех по утилизации пластика, сообщает Zakon.kz.

На тушение ушло около 4-х часов: в МЧС сообщили о ликвидации огня в 21:20 среды, 30 апреля. Первое сообщение о горении появилось в 17:41.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. По данным ведомства, при пожаре пострадавших нет.

Цех расположен в Восточной промзоне. Район пожара окутал густой черный дым. На месте пожара был создан оперативный штаб, работали 3 боевых участка.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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