Крупный пожар в цеху Талдыкоргана потушен

30 апреля 2025 года в областном центре области Жетысу горел цех по утилизации пластика, сообщает Zakon.kz.

На тушение ушло около 4-х часов: в МЧС сообщили о ликвидации огня в 21:20 среды, 30 апреля. Первое сообщение о горении появилось в 17:41.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. По данным ведомства, при пожаре пострадавших нет.

Цех расположен в Восточной промзоне. Район пожара окутал густой черный дым. На месте пожара был создан оперативный штаб, работали 3 боевых участка.