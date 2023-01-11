Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 11 января 2023 года в котельной произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы. Видео с места опубликовали в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram-паблике kris_p_tdk, котельная находится во 2-м микрорайоне города.

В комментариях к публикации местные жители написали, что у них после инцидента в домах "нет горячей воды, остывают батареи".

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Талдыкоргана уточнили, что инцидент произошел в 12:55 в мкр. Жетысу в двухэтажном здании квартальной котельной №1 (всего два котла).

"Произошел хлопок отопительного котла (причина устанавливается) с последующим разрушением оконных блоков (без горения)". Пресс-служба акимата Талдыкоргана

Всего, как уточнили в ведомстве, на момент происшествия работал один котел.

"На данный момент производится запуск резервного котла. Жертв и пострадавших нет. Температура воздуха -11 градусов. Подача на теплотрассе 52 градуса". Пресс-служба акимата Талдыкоргана

Рабочая температура, как заверили в ведомстве, "будет восстановлена в течение часа".

От данной котельной отапливается 70 МЖД, 112 ИЖС, прочие объекты – 97 и бюджетные – восемь объектов.

10 января 2023 года в Караганде в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме предположительно произошел взрыв газа. В МЧС сообщили, что в одной из квартир были обнаружены тела трех погибших – двоих мужчин и женщины. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Известно, что он выпрыгнул из окна 3 этажа.

Утром 11 января в МЧС Казахстана не подтвердили версию о взрыве газа в высотке Караганды, так как специалисты не обнаружили на месте пожара газовых приборов. Причина пожара устанавливается. Позже в ДП Карагандинской области сообщили, что по факту пожара в полиции зарегистрировано уголовное дело по ст. 204 ч. 2 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия".