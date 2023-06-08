Минимум 30 суток продлится режим ЧС в Актау

Чрезвычайную ситуацию местного масштаба объявили, чтобы не случилось настоящей ЧС с полной остановкой водо- и электроснабжения региона. В море были обнаружены две подводные отмели, которые появились из-за снижения уровня Каспия, сообщает Zakon.kz.

Сейчас срочно ищут компанию, которая исследует и ликвидирует их.



В настоящее время море отошло примерно на 450-500 метров от береговой линии. Из-за этого постепенно мелеют входные водоканалы, но пока вода сюда поступает в полном объеме. Снижение уровня моря уже повлекло за собой интенсивный нанос ила и песка в водозаборные каналы. В течение года энергокомбинат при помощи земснаряда проводил очистку дна на канале ТЭЦ-1. Для чистки второго водоканала необходимо провести тендер на закуп земснаряда.

"Визуальный осмотр с помощью квадрокоптера показал, что в море появились две отмели, но они пока под водой. Находятся они перед водозаборным каналом. Первая гряда на расстоянии около 150 метров, вторая – длинная на расстоянии 300 метров. После обнаружения этих отмелей мы сразу же обратились в акимат Актау", – рассказал заместитель генерального директора ТОО "МАЭК" Аян Уйкекбаев.

Сам энергокомбинат пока работает в штатном режиме, все установки, которые обеспечивают подачу воды и электричества, находятся в работе. Отключения воды, с которыми столкнулись жители города в течение двух последних ночей, связаны с ремонтом магистрального трубопровода. Никакого отношения к водозабору эта ситуация не имеет, заверили в акимате.

"Объявление ЧС направлено в первую очередь на предотвращение настоящей чрезвычайной ситуации. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые проводят исследовательские работы на территории моря. Сейчас проблем нет, все делается для того, чтобы избежать проблем в будущем", – отметил заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев.

Одна из причин объявления ЧС также в том, что по закону все процедуры по выбору компании можно провести в ускоренном режиме.

"Если мы будем работать в штатном режиме, то это займет очень много времени. В рамках закона в таких экстренных случаях проводится закуп из одного источника. Насчет средств пока ничего не ясно. Все средства будут выделены из резерва городского бюджета. В случае, если средств не хватит, мы обратимся к областному бюджету", – добавил замакима города.

По закону ЧС местного масштаба может объявляться на 30 суток, а затем продлеваться только один раз еще на 30 суток. Затем постановление акима города утрачивает силу. В акимате отмечают – запасаться питьевой водой жителям не нужно. Хотя не скрывают – сейчас в городе, как обычно в летний период, наблюдается дефицит воды. Он составляет 15 тыс. кубометров в сутки.

По данным энергокомбината, уровень моря в 1977 году был на отметке минус 29,16 метров по балтийской системе высот. В 1995 году он составил минус 26, 85. На сегодня уровень составляет минус 29,20 метров.

7 июня 2023 года в Актау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. Такое решение принято для предотвращения возможной ЧС, связанной с обмелением Каспийского моря. В городском акимате заверили, что принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.

