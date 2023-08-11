В Актау не планируют продлевать действие режима ЧС

Глава Актауского городского управления по чрезвычайным ситуациям Жандос Кенжебаев заявил о том, что режим ЧС, который объявляли, чтобы избежать полной остановки водо- и электроснабжения региона, решили не продлевать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", акимат города подписал договор о строительстве водозаборного канала с присоединением его к существующему водозаборному каналу №2 для очистки морского дна от ила. Нужда в проведении этих работ стала одной из причин объявления чрезвычайного положения, отметили в акимате.



После подписания договора власти города решили не продлевать режим чрезвычайной ситуации.

"Договор был подписан с компанией ТОО "EDC group", и дата его заключения – 13 июля 2023 года. Проект должен быть завершен в течение пяти месяцев с момента подписания договора. В настоящее время проводятся работы по проведению исследовательских работ", – прокомментировали в ведомстве.

Глава Актауского городского УЧС Жандос Кенжебаев добавил, что срок действия чрезвычайного положения, объявляемого на всей территории РК, не может превышать 30 суток, а в случае его введения в отдельных районах – 60 суток.

"По истечении установленного срока действия, введенное чрезвычайное положение автоматически считается прекращенным. Однако, если обстоятельства, ставшие основанием для объявления чрезвычайного положения, не устранены, президент РК имеет право продлить срок его действия в пределах, установленных пунктом 1 данной статьи. Такое продление осуществляется путем издания соответствующего акта", – прокомментировал Жандос Кенжебаев.

7 июня 2023 года в Актау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. Такое решение принято для предотвращения возможной ЧС, связанной с обмелением Каспийского моря. В городском акимате заверили, что принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.

8 июня сообщалось, что минимум 30 суток продлится режим ЧС в Актау.