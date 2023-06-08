Как в Казахстане сформировать креативное общество цифровой эпохи, рассказал Токаев

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8 июня отметил, что цифровая трансформация в Казахстане потребует новых идей и способов мышления, передает Zakon.kz.

Выступая на заседании Совета иностранных инвесторов, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что человеческий капитал является приоритетом, но в то же время представляет собой большую проблему на пути к цифровой трансформации.

"Мы должны понимать, что управление цифровыми тенденциями потребует изменения нашего подхода к цифровой грамотности и образованию. Конечная цель – сформировать креативное общество, ориентированное на цифровой рост. Нашим людям предстоит принять новые идеи, новые способы мышления и созидания". Касым-Жомарт Токаев

На заседании СИИ президент также заявил, что Казахстан успешно адаптировался к неблагоприятным внешним условиям, а также обозначил шаги по цифровой трансформации.